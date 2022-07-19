В Туапсинском районе избившему мать мужчине померещилось, что за ним бегают соседи с топором

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в поселке Сосновом. Теперь этим делом занимается полиция.

Молодой человек позвонил в службу скорой помощи и рассказал, что за ним бегают соседи с топором. Медики выехали на место вместе с полицией.

«Оказалось, что никаких соседей с топором нет, и не было, зато вызвавший скорую помощь человек избил свою мать», — сообщил главный врач Станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

По его словам, мужчина дважды ударил свою мать головой об пол. 57-летняя женщина получила травму головы.

Медики оказали пострадавшей женщине необходимую помощь. Она отказалась от госпитализации. Избившего свою мать мужчину задержала полиция, пишет газета «Туапсинские вести».

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