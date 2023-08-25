В Туапсинском районе 25 августа пройдут военные морские учения со стрельбой

В акватории морского порта Туапсе 25 августа с 11:00 до 15:00 силы Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с выполнением тренировочных стрельб.

В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морпорта Туапсе.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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