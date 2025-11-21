В Туапсинском округе до конца года восстановят три моста, разрушенных стихией

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко рассказал о восстановлении мостов в селе Молдавановка. Работы идут круглосуточно и должны завершиться к концу года.

Самый большой мост находится на улице Центральной. Его разрушил мощный поток воды. Мост восстановили на 85%. В частности, рабочие смонтировали металлоконструкции пролетных строений. Один из подходов отсыпали и забетонировали. Идет формирование второго. Также на мосту начали устанавливать перила и барьеры.

«По проекту переправу подняли на 2 метра, чтобы исключить ее повреждение будущими паводками. Мост установлен на трех забуренных опорах, что значительно увеличивает прочность и срок службы. Для берегоукрепления смонтировано более 300 тетраподов», — сообщил Бойко в своем Telegram-канале.

Второй мост — от улицы Центральной к Заречной — также готов более чем на 80%. В ближайшее время там начнут монтировать переходные плиты и устанавливать бетонные барьерные ограждения.

Третий мост — от улицы Гарнарской на Заречную — усилили, положив на забуренную опору. Рабочим еще необходимо заменить деревянный настил. Также планируется установить 16 тетраподов, чтобы защитить опоры от размывания. Кроме того, рабочие дополнительно расчистили русло реки от намывов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобильные и пешеходные переправы через реки в населенных пунктах Туапсинского округа пострадали при наводнении, которое произошло 3 августа после сильных ливней. Глава округа поручил восстановить переправы. В октябре Туапсинском округе дожди размыли временную переправу через реку Шапсухо в селе Молдавановка.

