В Туапсе все избирательные участки взяли под круглосуточную охрану

Видео канала «Кубань 24»

На Кубани завершается предвыборная агитация. С полуночи начнется так называемый день тишины. Он совпадает со стартом выборов.

Уже 9 сентября в 8:00 в крае начнется голосование. Для удобства избирателей оно будет проходить три дня. Все избирательные участки, а их в регионе почти 3 тыс., полностью готовы. Пункты оснастили металлодетекторами, кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации. Территории проверили полицейские.

«На нашем участке работают в круглосуточном режиме сотрудники полиции, кроме того, наша охрана, с которой мы заключили договор. Сегодня уже приезжали кинологи с собаками, которые провели обследование нашего избирательного участка. Завтра также ожидаем сотрудников дорожно-постовой службы и наряд сотрудников полиции», — сказал председатель избирательного участка № 23-47 Краснодара Алексей Пругло.

Обеспечивать порядок на участках будут 20 тыс. полицейских и росгвардейцев, а еще 6 тыс. казаков. Под охрану взяли и бюллетени.

«Бюллетени хранятся в специальных сейфах, сейфы мы передали участковой избирательной комиссии. Кроме того, сам процесс передачи проходил в присутствии представителей полиции. И с этого момента все участки взяты под круглосуточную охрану», — сказала председатель территориальной Туапсинской избирательной комиссии Елена Вербицкая.

В регионе пройдут сразу 102 избирательные кампании. Самая крупная из них — выборы депутатов Законодательного собрания. За парламентские кресла будут бороться представили пяти политических партий. Это «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Отдать свой голос смогут больше 4 млн граждан. Из них около 57 тыс. сделают это впервые.