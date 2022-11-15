В Туапсе врачи извлекли пятирублевую монету из желудка четырехлетнего ребенка
Происшествия
15.11.2022 16:19
В приемный покой Туапсинской ЦРБ № 1 поступил 4-летний мальчик с инородным телом в желудочно-кишечном тракте.
Вечером его положили в хирургическое отделение. Рентген подтвердил, что ребенок проглотил пятирублевую монету. Утром снимок повторили, монета осталась на месте.
«Было принято решение извлекать безоперационным способом. Была проведена лечебная гастроскопия под эндотрахеальным наркозом», — рассказывает врач-эндоскопист Гор Саакян.
Монету успешно извлекли. Мальчика уже выписали, его состояние здоровья удовлетворительное.
В Туапсе этот случай седьмой за год. И большинство пациентов с инородными телами в организме — дети, пишут «Туапсинские вести».
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