В Туапсе врачи извлекли пятирублевую монету из желудка четырехлетнего ребенка

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В приемный покой Туапсинской ЦРБ № 1 поступил 4-летний мальчик с инородным телом в желудочно-кишечном тракте.

Вечером его положили в хирургическое отделение. Рентген подтвердил, что ребенок проглотил пятирублевую монету. Утром снимок повторили, монета осталась на месте.

«Было принято решение извлекать безоперационным способом. Была проведена лечебная гастроскопия под эндотрахеальным наркозом», — рассказывает врач-эндоскопист Гор Саакян.

Монету успешно извлекли. Мальчика уже выписали, его состояние здоровья удовлетворительное.

В Туапсе этот случай седьмой за год. И большинство пациентов с инородными телами в организме — дети, пишут «Туапсинские вести».

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