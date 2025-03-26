В Туапсе стартовали съемки нового сериала «Любить без памяти»

Съемочной площадкой в Туапсе стала территория котельной на улице Калараша. По словам кинематографистов, таинственная атмосфера локации идеально подошла для сценария.

Там развернется несколько сцен будущей «теленовеллы». Работники котельной охотно согласились помочь с созданием сериала. Так, они провели для съемочной группы вводный инструктаж по технике безопасности на опасном производственный объект.

Премьера сериала «Любить без памяти» состоится уже через несколько месяцев.

Ранее в Сочи начались съемки нового сезона сериала «Мажор». Его актерами стали Павел Прилучный, Павел Чинарев, Виталия Корниенко, Лиза Шакира. Состав пополнился новыми актерами. Среди них — Мария Золотухина и Антон Шаврин.

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По сюжету убили хозяина винодельни. Расследованием занимается майор Татьяна Светлова, ей помогает ее бывший жених капитан Павел Требуш. Главные роли исполняют Дарья Румянцева и Александр Пашков. В съемочную группу вошли кубанские специалисты, среди них — выпускники Краснодарского государственного института культуры.

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