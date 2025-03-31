В Туапсе спасатели эвакуировали с берега моря рыбака, упавшего на волноломе

Инцидент произошел 30 марта на пляже «Приморье» в городе-курорте.

В спасательную службу в воскресенье очевидцы сообщили о том, на берегу моря требуется помощь пожилому мужчине. Спасатели прибыли на место и установили, что 68-летний мужчина упал на волноломе и получил перелом бедра.

Спасатели положили пострадавшего на жесткие носилки и с помощью альпинистского снаряжения подняли рыбака с волнолома и доставили на пляж. Там пострадавшего передали медикам скорой помощи, пишет газета «Туапсинские вести» в Telegram.

Читайте также: пенсионер упал в сливной коллектор с трехметровой высоты в Сочи. Инцидент произошел вечером 23 февраля на улице Джапаридзе в Хостинском районе. Жители частного сектор услышали крики о помощи и позвонили в экстренные службы. Оказалось, что 68-летний мужчина упал с трехметровой высоты в сливной коллектор и не мог самостоятельно выбраться. При помощи альпинистского снаряжения спасатели подняли пенсионера. По предварительным данным, у сочинца закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и переохлаждение.

Подпишись, здесь всегда интересно.