В Туапсе подключили к газоснабжению многоквартирный дом на улице Карла Маркса

Видео канала «Кубань 24»

Монтажные работы уже завершены. Подачи газа местные жители ожидали почти год и в это время пользовались привозным сжиженным сырьем.

Жильцы писали бумаги и собирали средства, а когда все формальности были соблюдены, работы по газификации прошли быстро.

«Наверное, в течение буквально двух недель провели строительно-монтажные работы, сделали внутриквартирное газовое обследование и провели пусконаладку», — сказала руководитель управляющей компании Светлана Гендина.

Чтобы благо цивилизации появилось в доме, каждый собственник заплатил по 25 тыс. рублей. Сейчас жильцы планируют подать в администрацию города заявления на получение компенсации, она составляет 5 тыс. рублей. Остальные расходы за подключение газа тоже окупятся, ведь природное топливо позволяет существенно экономить в быту — снижает траты за электричество и горячую воду.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 35 тыс. жителей смогут подключить газовое отопление к зиме.