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В Туапсе подключили к газоснабжению многоквартирный дом на улице Карла Маркса

Общество
05.10.2022 09:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-podklyuchili-k-gazosnabzheniyu-mnogokvartirnyj-dom-na-ulitse-karla-marksa
Видео канала «Кубань 24»

Монтажные работы уже завершены. Подачи газа местные жители ожидали почти год и в это время пользовались привозным сжиженным сырьем.

Жильцы писали бумаги и собирали средства, а когда все формальности были соблюдены, работы по газификации прошли быстро.

«Наверное, в течение буквально двух недель провели строительно-монтажные работы, сделали внутриквартирное газовое обследование и провели пусконаладку», — сказала руководитель управляющей компании Светлана Гендина.

Чтобы благо цивилизации появилось в доме, каждый собственник заплатил по 25 тыс. рублей. Сейчас жильцы планируют подать в администрацию города заявления на получение компенсации, она составляет 5 тыс. рублей. Остальные расходы за подключение газа тоже окупятся, ведь природное топливо позволяет существенно экономить в быту — снижает траты за электричество и горячую воду.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 35 тыс. жителей смогут подключить газовое отопление к зиме.

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