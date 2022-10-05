В Туапсе подключили к газоснабжению многоквартирный дом на улице Карла Маркса
Монтажные работы уже завершены. Подачи газа местные жители ожидали почти год и в это время пользовались привозным сжиженным сырьем.
Жильцы писали бумаги и собирали средства, а когда все формальности были соблюдены, работы по газификации прошли быстро.
«Наверное, в течение буквально двух недель провели строительно-монтажные работы, сделали внутриквартирное газовое обследование и провели пусконаладку», — сказала руководитель управляющей компании Светлана Гендина.
Чтобы благо цивилизации появилось в доме, каждый собственник заплатил по 25 тыс. рублей. Сейчас жильцы планируют подать в администрацию города заявления на получение компенсации, она составляет 5 тыс. рублей. Остальные расходы за подключение газа тоже окупятся, ведь природное топливо позволяет существенно экономить в быту — снижает траты за электричество и горячую воду.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 35 тыс. жителей смогут подключить газовое отопление к зиме.
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