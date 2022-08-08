В Туапсе до конца лета будет работать выездной читальный зал
Для города это пилотный проект. Посмотреть расписание работы выездного читального зала можно на сайте Централизованной библиотечной системы Туапсе.
Витрины с книгами и журналами развернули в разных частях города. Гости и жители Туапсе смогут не только изучить литературу, но и поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах. Мастер-классы по оригами, настольные игры и чтение вслух — все это включено в программу.
«Мне понравилось читать книжки, было очень интересно. Там были разные сказки, мы угадывали авторов и строчки стихотворений», — поделилась жительница Туапсе Екатерина Ялымова.
«Сделать такой проект только в стенах библиотеки в наше время, наверное, не так интересно. И идет прогресс, где соприкосновение улицы, книги и чтения. Это, наверное, намного доступнее», — рассказала начальник отдела культуры администрации Туапсе Оксана Швалева.
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