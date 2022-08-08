В Туапсе до конца лета будет работать выездной читальный зал

Видео канала «Кубань 24»

Для города это пилотный проект. Посмотреть расписание работы выездного читального зала можно на сайте Централизованной библиотечной системы Туапсе.

Витрины с книгами и журналами развернули в разных частях города. Гости и жители Туапсе смогут не только изучить литературу, но и поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах. Мастер-классы по оригами, настольные игры и чтение вслух — все это включено в программу.

«Мне понравилось читать книжки, было очень интересно. Там были разные сказки, мы угадывали авторов и строчки стихотворений», — поделилась жительница Туапсе Екатерина Ялымова.

«Сделать такой проект только в стенах библиотеки в наше время, наверное, не так интересно. И идет прогресс, где соприкосновение улицы, книги и чтения. Это, наверное, намного доступнее», — рассказала начальник отдела культуры администрации Туапсе Оксана Швалева.

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