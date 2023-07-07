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В Центробанке призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentrobanke-prizvali-sberbank-otmenit-komissiyu-za-perevody-v-drugie-banki
В Центробанке призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
Фото unsplash.com

О том, что регулятор ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие банки, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы очень ждем на «Финополисе» мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», — отметила Скоробогатова.

По словам зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева, комиссии есть у всех, поэтому банк не планирует принимать решений на этот счет в отрыве от других участников рынка.

С июля 2022 года комиссия за вывод средств с карты Сбербанка через сайты и приложения других банков составляет 1,25%. В июле этого года банк обновил пороги размера сбора — минимум 50 рублей, максимум — 200, сообщает РИА «Новости».

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