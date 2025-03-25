В центре Сочи загорелась летняя веранда на пляже «Остров»

Возгорание на территории пляжного комплекса в Центральном районе случилось утром 25 марта. Кадры с места ЧП опубликовали в соцсетях.

Сообщение о происшествии на пляже «Остров» в центре Сочи поступило диспетчеру в 10:47. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелась открытая летняя веранда на площади 70 кв. м.

В 11:22 пожар локализовали на площади 100 кв. м. В тушении задействованы девять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 19:57. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся кустарник на площади 250 кв. метров. В 20:25 возгорание локализовали на той же площади, в 21:46 ликвидировали открытое горение. В 22:44 пожар полностью потушили.

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