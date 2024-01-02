В центре Сочи за год благоустроили более 30 общественных пространств

Об этом 2 января рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.

«Для наших жителей и гостей преобразились сквер «Стерео», скверы на улицах 60-летия ВЛКСМ и Донской, территория у концертного зала «Фестивальный». На Парковой открыли первый в городе парклет, завершили реконструкцию участка набережной реки Псахе», — написал он в Telegram.

Также в Центральном районе построили девять детских площадок. В их числе первая научная площадка на Цветном бульваре в рамках Десятилетия науки и технологий. Также при федеральной поддержке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили четыре улицы.

«Для сохранения нашей истории и памяти о героях провели капремонт памятника «Афганский узел» в Комсомольском сквере, реставрировали Памятный Знак Великой Победы у Главпочтамта, благоустроили территорию у Мемориального комплекса в Завокзальном микрорайоне и открыли «Аллею Маршалов»», — добавил мэр.

Кроме того, на финальной стадии обновление Площади Искусств и сквера имени Юрия Гагарина.