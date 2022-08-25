В центре Новороссийска снесут две аварийные многоэтажки

Фото «Наша Газета Новороссийск»

Речь идет о многоквартирных домах по улицам: Новороссийских Партизан,12 и Советов,64. Местные жители называют их «Шанхаем» из-за того, что они стоят углом друг к другу.

В Управлении по развитию территорий Новороссийска рассказали, что сейчас специалисты завершают работу над проектом по изменению земельных участков под многоэтажками, расположенными в границах улиц Советов — Цедрика — Карла Маркса — Новороссийских Партизан.

Аварийный «Шанхай» планируют снести в ближайшее время. На месте многоэтажек хотят создать сквер, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

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