В центре Новороссийска снесут две аварийные многоэтажки
Общество
25.08.2022 21:54
Речь идет о многоквартирных домах по улицам: Новороссийских Партизан,12 и Советов,64. Местные жители называют их «Шанхаем» из-за того, что они стоят углом друг к другу.
В Управлении по развитию территорий Новороссийска рассказали, что сейчас специалисты завершают работу над проектом по изменению земельных участков под многоэтажками, расположенными в границах улиц Советов — Цедрика — Карла Маркса — Новороссийских Партизан.
Аварийный «Шанхай» планируют снести в ближайшее время. На месте многоэтажек хотят создать сквер, сообщает «Наша Газета Новороссийск».
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