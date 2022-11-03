В центре Кропоткина открыли новый парк развлечений и отдыха
В новом парке оборудовали скейт-площадку и детскую зону. Территорию разделили на несколько секторов, обустроили тротуарные дорожки, установили спортивные тренажеры, скамейки и урны, а также провели озеленение.
«Раньше здесь было лишь поле. Мы ездили кататься к Дому культуры. Теперь здесь построили скейт-парк, и все катаются. Все довольны», — сказал житель Кавказского района Даниил Ефименко.
На благоустройство заброшенного участка из бюджета края выделили 25 млн рублей. За строительство парка в этом месте проголосовало большинство жителей района.
«Это просьба людей, это их желание видеть здесь благоустроенную территорию. Администрация поддержала, и сегодня мы убедились в том, что это правильный выбор, правильное решение», — сообщил глава Кавказского района Виталий Очкаласов.
Новый парк возвели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В ближайших планах местной администрации обустроить еще одну зеленую зону.
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