В центре Краснодара возле театра драмы им. Горького 22 августа временно перекроют движение
Общество
20.08.2023 10:35
Это необходимо для проведения торжественной церемонии поднятия флага РФ на Главной городской площади.
С 6:00 и до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:
— улица им. Буденного от Красной до Красноармейской;
— улицу Красноармейскую от Длинной до Буденного.
Освобождать от транспорта эти участки начнут 21 августа с 22:00, сообщает пресс-служба мэрии.
Подробнее ознакомиться с афишей мероприятий в честь Дня Государственного флага РФ в Краснодаре можно здесь.