В центре Краснодара возле театра драмы им. Горького 22 августа временно перекроют движение

Это необходимо для проведения торжественной церемонии поднятия флага РФ на Главной городской площади.

С 6:00 и до окончания мероприятия перекроют следующие участки улиц:

— улица им. Буденного от Красной до Красноармейской;

— улицу Красноармейскую от Длинной до Буденного.

Освобождать от транспорта эти участки начнут 21 августа с 22:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Подробнее ознакомиться с афишей мероприятий в честь Дня Государственного флага РФ в Краснодаре можно здесь.