В центре Краснодара на проезжей части образовалась яма глубиной 3 метра

Дыра появилась на улице Гимназической. Место уже огородили: вокруг ямы установили защитные барьеры, повесили сигнальную ленту.

«Размер провала небольшой, но на такой узкой улице, в самом центре кубанской столицы, он создает серьезную помеху для водителей», — рассказывает Саввина.

Глубина ямы примерно 3 м, и есть риск, что случится очередной обвал. По словам специалистов, причины у таких происшествий самые разные.

«Коммуникации, находящиеся под землей, теряют свою герметичность. Сначала труба бытовой канализации или ливневой канализации имеет дефект, увлажняет грунт. Потом этот грунт затягивается обратно в трубу, и образуется полость», — объясняет заведующий кафедрой транспортных сооружений КубГТУ Всеволод Кореневский.

Огромная яма была и на улице Тургенева: в июле прошлого года там под проезжей частью произошел прорыв канализации. Коммунальная авария была настолько серьезной, что из-за нее несколько раз меняли движение городского транспорта. Новые маршруты тогда на время получили 10 автобусов и 3 троллейбуса.

«На пересечение улиц Школьной и Филатова совсем недавно тоже была дыра. Автомобилисты жаловались на отсутствие знаков и ограждений: водители боялись здесь ездить ночью. Сейчас асфальт перестелили и яму залатали, так что устранение обвала на гимназической — тоже вопрос времени», — добавляет корреспондент.