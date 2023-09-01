В центре Краснодара из-за ДТП остановилось движение трамваев

Это произошло утром 1 сентября на пересечении улиц Гоголя и Суворова.

Из-за ДТП на трамвайных путях остановилось движение маршрутов № 1, 4, 5, 6, 8, 11 и 15. Трамваи не могут проехать через этот участок в обоих направлениях, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Подробностей о дорожном происшествии на трамвайных путях пока нет. Информация уточняется.

В 11:56 стало известно, что движение трамваев на углу улиц Гоголя и Суворова восстановили в обычном режиме.

Читайте также: в Краснодаре стартовал финальный этап модернизации трамвайного узла на улицах Московской и Красных зорь.