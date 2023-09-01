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В центре Краснодара из-за ДТП остановилось движение трамваев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-iz-za-dtp-ostanovilos-dvizhenie-tramvaev
В центре Краснодара из-за ДТП остановилось движение трамваев
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Это произошло утром 1 сентября на пересечении улиц Гоголя и Суворова.

Из-за ДТП на трамвайных путях остановилось движение маршрутов № 1, 4, 5, 6, 8, 11 и 15. Трамваи не могут проехать через этот участок в обоих направлениях, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Подробностей о дорожном происшествии на трамвайных путях пока нет. Информация уточняется.

В 11:56 стало известно, что движение трамваев на углу улиц Гоголя и Суворова восстановили в обычном режиме.

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