В Центре финансовой грамотности в КубГТУ можно получить бесплатные консультации

Новая площадка Центра финансовой грамотности начала работу в историческом корпусе Кубанского государственного технологического университета на улице Красной, 135.

Это место станет пространством для бесплатного обучения и консультирования студентов, школьников и жителей региона по вопросам управления личными финансами, предпринимательства и финансовой безопасности. В церемонии открытия приняли участие представители органов власти и финансовых институтов.

Собравшиеся обсудили важность программ, направленных на снижение количества мошеннических действий, а также значимость навыков управления личными финансами.

«Формирование финансовой культуры — это главный механизм, которым мы предостерегаем людей от любого финансового мошенничества. Наша основная задача — научить человека распоряжаться своими ресурсами, бюджетом, финансами и ответственно относиться к их безопасности», — подчеркивает министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Центр финансовой грамотности — это совместный социально-образовательный проект КубГТУ и банка «Центр-Инвест». Его задача — развитие финансовой культуры и ответственного экономического поведения.

«Мы расширили свою локацию. Открыли большой лекторий, большой коворкинг, чтобы проводить для детей больше практико-ориентированных интерактивных игр, а также деловых мероприятий. То есть всего, что направлено на среду и на формирование в раннем возрасте предпринимательских навыков», — говорит директор филиала № 8 ПАО КБ «Центр-Инвест» в Краснодаре Диана Липинская.

Ректор КубГТУ Игорь Лагерев на открытии также отметил, что в условиях глобальных экономических изменений финансовая и цифровая грамотность стали базовыми знаниями. Открытие Центра не только повысит уровень этих компетенций, но и создаст условия для формирования у студентов КубГТУ профессиональных и надпрофессиональных навыков в сфере экономики, предпринимательства и ответственного финансового поведения.

«Центр финансовой грамотности играет очень большую роль в подготовке современных инженеров, экономистов, управленцев. Только в таких Центрах, когда учебный процесс также проходит в стенах университета, на особой выделенной специально оборудованной площадке мы можем действительно сформировать эти финансовые компетенции у нашей молодежи», — отмечает ректор КубГТУ Игорь Лагерев.

После официальной части студентам показали презентацию о возможностях нового Центра, провели интерактивные игры и викторины по финансовой грамотности.

Работа Центра финансовой грамотности в КубГТУ будет вестись на постоянной основе и станет еще одной точкой притяжения для образовательных, просветительских и предпринимательских инициатив студентов и сотрудников университета.

