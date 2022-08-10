Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В центре Адлерского района Сочи на обочине загорелся автомобиль

Происшествия
10.08.2022 14:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-adlerskogo-rajona-sochi-na-obochine-zagorelsya-avtomobil
В центре Адлерского района Сочи на обочине загорелся автомобиль

Сообщение о возгорании машины у обочины дороги на улице Свердлова поступило утром 10 августа, сообщили в соцсетях.

У автомобиля Opel воспламенился двигатель, под капотом бушевало пламя. До приезда пожарных люди протянули шланг с водой из ближайшего дома. В результате сгорела только передняя часть иномарки. Пострадавших нет. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Читайте также: в Краснодаре произошел пожар в пятиэтажке на улице Молодежной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях