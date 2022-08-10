В центре Адлерского района Сочи на обочине загорелся автомобиль

В центре Адлерского района Сочи на обочине загорелся автомобиль

Сообщение о возгорании машины у обочины дороги на улице Свердлова поступило утром 10 августа, сообщили в соцсетях.

У автомобиля Opel воспламенился двигатель, под капотом бушевало пламя. До приезда пожарных люди протянули шланг с водой из ближайшего дома. В результате сгорела только передняя часть иномарки. Пострадавших нет. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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