В трех муниципалитетах Кубани перейдут к новой технологии очистки питьевой воды

«Кубаньводкомплекс» перейдет от использования жидкого хлора для обеззараживания воды к гипохлориту натрия. Для этого переоборудуют две насосные станции, обеспечивающие питьевой водой Крымский район, Новороссийск и Геленджик.

Переход на новую технологию обеззараживания воды не потребует строительства новых объектов. Современное оборудование установят в действующих насосных станциях. Подготовительные работы уже стартовали.

Как сообщили на предприятии, после замены хлора безвредным гипохлоритом натрия процесс обеззараживания станет более безопасным, а содержать подобное хозяйство будет гораздо проще. При этом модернизация не принесет неудобств потребителям воды, поскольку все этапы реконструкции выполнят без остановки работы насосных станций, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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