Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В трех муниципалитетах Кубани перейдут к новой технологии очистки питьевой воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-treh-munitsipalitetah-kubani-perejdut-k-novoj-tehnologii-ochistki-pitevoj-vody
В трех муниципалитетах Кубани перейдут к новой технологии очистки питьевой воды
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

«Кубаньводкомплекс» перейдет от использования жидкого хлора для обеззараживания воды к гипохлориту натрия. Для этого переоборудуют две насосные станции, обеспечивающие питьевой водой Крымский район, Новороссийск и Геленджик.

Переход на новую технологию обеззараживания воды не потребует строительства новых объектов. Современное оборудование установят в действующих насосных станциях. Подготовительные работы уже стартовали.

Как сообщили на предприятии, после замены хлора безвредным гипохлоритом натрия процесс обеззараживания станет более безопасным, а содержать подобное хозяйство будет гораздо проще. При этом модернизация не принесет неудобств потребителям воды, поскольку все этапы реконструкции выполнят без остановки работы насосных станций, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: в станице Ленинградской тестирование очистных сооружений завершат в конце зимы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях