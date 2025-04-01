В торговых центрах Кубани более 60% брендов представлены компаниями из РФ

В Краснодарском крае наблюдается активный рост товаров, выпущенных российскими производителями. В Краснодарском крае доля отечественных брендов в торговых центрах превышает 60%, а в некоторых ТРЦ региона их доля достигает 80%.

По словам руководителя краевого департамента потребительской сферы Романа Куринного, такой рост связан с активным развитием отечественного производства и переориентацией ретейла на внутренний рынок. Такая высокая доля российских брендов, в том числе локальных, свидетельствует об успешном импортозамещении, росте доверия к отечественным товарам и развитии местного производства.

«Краснодарский край активно продвигает на рынок собственные торговые марки, укрепляя экономику региона», — добавил Роман Куринный.

В числе кубанских брендов, представленных на торговых площадках, — «Индустрия красоты», Stefania, MARGO, MarcCony, Max Moda, New Age, Junior Republic, Happy baby, Al parfum и другие.

Иностранные торговые марки занимают около 25%. Еще 15% — это объекты, в которых продают российские и зарубежные товары, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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