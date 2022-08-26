В Тимашевском районе уничтожили около 100 кустов дикорастущей конопли
Происшествия
26.08.2022 16:24
Полицейские совместно с представителями казачества провели рейды по ликвидации запрещенных растений.
Дикорастущую коноплю обнаружили на окраине поселка Комсомольского. В результате рейда ликвидировали почти 100 кустов растений на участке площадью более 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае полицейские за полгода уничтожили свыше 1,5 тыс. кустов конопли. Правоохранители ликвидировали более 50 наркотических растений, очистив 2 га земли.
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