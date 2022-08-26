В Тимашевском районе уничтожили около 100 кустов дикорастущей конопли

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские совместно с представителями казачества провели рейды по ликвидации запрещенных растений.

Дикорастущую коноплю обнаружили на окраине поселка Комсомольского. В результате рейда ликвидировали почти 100 кустов растений на участке площадью более 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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