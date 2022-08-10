В Тимашевском районе стартовала заготовка силоса

Видео канала «Кубань 24»

Там зимний корм для животных готовят почти все сельхозорганизации.

Под эти цели выделили более 3 тыс. га полей. Аграрии района планируют заготовить почти 70 тыс. т силосной массы. Для крупного рогатого скота, по питательным свойствам, она приравнивается к свежим зеленым травам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае началась заготовка зимнего корма для коров.