В Тимашевском районе по нацпроекту реконструировали парк отдыха
Общество
25.11.2022 17:28
Новый парк отдыха открылся в станице Медведовской. На территории проложили 4 тыс. м тротуарных дорожек, установили более 200 фонарей и 100 скамеек, засеяли газоны.
Оборудовали парковку для автомобилей. Для детей установили игровую и спортивную площадки с безопасным покрытием.
«У меня пятеро внуков, трое здесь живут, и все сюда бегают. Самая маленькая, и та сюда просится все время, в парк» — сказала жительница станицы Медведовской Тамара.
Реконструкция парка обошлась в 54 млн рублей. Средства выделены по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также региональной программе «Формирование комфортной городской среды».
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