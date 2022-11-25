В Тимашевском районе по нацпроекту реконструировали парк отдыха

Видео канала «Кубань 24»

Новый парк отдыха открылся в станице Медведовской. На территории проложили 4 тыс. м тротуарных дорожек, установили более 200 фонарей и 100 скамеек, засеяли газоны.

Оборудовали парковку для автомобилей. Для детей установили игровую и спортивную площадки с безопасным покрытием.

«У меня пятеро внуков, трое здесь живут, и все сюда бегают. Самая маленькая, и та сюда просится все время, в парк» — сказала жительница станицы Медведовской Тамара.

Реконструкция парка обошлась в 54 млн рублей. Средства выделены по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также региональной программе «Формирование комфортной городской среды».