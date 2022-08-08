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В Тимашевском районе Медведовский мясокомбинат скоро возобновит работу после капремонта

Экономика
08.08.2022 13:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-medvedovskij-myasokombinat-skoro-vozobnovit-rabotu-posle-kapremonta
Видео канала «Кубань 24»

В капитальный ремонт и реконструкцию производства вложили более 900 млн рублей. На эти средства полностью обновили техническое оборудование и инфраструктуру завода. Он практически готов к полноценной работе.

Специалисты мясокомбината уже выпустили первые пробные партии колбас.

«Мы сейчас отправим на исследование первые партии продукта, проведем внутренние дегустации, чтобы определить потребительские качества. То, что мы уже видели и попробовали, достаточно высокого качества. Мы добились отличных результатов», — сообщила генеральный директор мясокомбината в станице Медведовской Виктория Сербат.

На постоянную работу здесь приняли более 100 специалистов. Их обеспечили проездом, питанием и спецодеждой. Сотрудники делают ставку на использование отборного мяса, выращенного в Краснодарском крае.

Читайте также: на кубанском мясокомбинате будут использовать методики бережливого производства.

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