В Тимашевском районе Медведовский мясокомбинат скоро возобновит работу после капремонта

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В капитальный ремонт и реконструкцию производства вложили более 900 млн рублей. На эти средства полностью обновили техническое оборудование и инфраструктуру завода. Он практически готов к полноценной работе.

Специалисты мясокомбината уже выпустили первые пробные партии колбас.

«Мы сейчас отправим на исследование первые партии продукта, проведем внутренние дегустации, чтобы определить потребительские качества. То, что мы уже видели и попробовали, достаточно высокого качества. Мы добились отличных результатов», — сообщила генеральный директор мясокомбината в станице Медведовской Виктория Сербат.

На постоянную работу здесь приняли более 100 специалистов. Их обеспечили проездом, питанием и спецодеждой. Сотрудники делают ставку на использование отборного мяса, выращенного в Краснодарском крае.

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