В Тимашевском районе Медведовский мясокомбинат скоро возобновит работу после капремонта
Экономика
08.08.2022 13:35
В капитальный ремонт и реконструкцию производства вложили более 900 млн рублей. На эти средства полностью обновили техническое оборудование и инфраструктуру завода. Он практически готов к полноценной работе.
Специалисты мясокомбината уже выпустили первые пробные партии колбас.
«Мы сейчас отправим на исследование первые партии продукта, проведем внутренние дегустации, чтобы определить потребительские качества. То, что мы уже видели и попробовали, достаточно высокого качества. Мы добились отличных результатов», — сообщила генеральный директор мясокомбината в станице Медведовской Виктория Сербат.
На постоянную работу здесь приняли более 100 специалистов. Их обеспечили проездом, питанием и спецодеждой. Сотрудники делают ставку на использование отборного мяса, выращенного в Краснодарском крае.
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