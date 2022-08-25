В Тимашевске работы в сквере на улице Дзержинского выполнены на 50%

В Тимашевске работы в сквере на улице Дзержинского выполнены на 50%

В 2021 году проект сквера улицы Дзержинского, на участке от Котляра до Шияна, стал победителем программы «Формирование комфортной городской среды», набрав наибольшее количество голосов жителей Тимашевска.

Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку, готовят основание под велосипедные дорожки, организуют подъезды и парковки для автотранспорта, игровую площадку. Территорию готовят к озеленению. У клумб появится система полива.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тимашевске продолжается строительство сквера по улице Дзержинского.