В Тимашевске построят тротуар в районе хутора Приречного

Видео канала «Кубань 24»

Это один из самых отдаленных и малоблагоустроенных микрорайонов города. Для 600 жителей Приречного строительство тротуара — долгожданное событие.

Местные жители давно просили решить проблему с опасным передвижением пешеходов по обочине автодороги. Она узкая, и к тому же не все водители соблюдают скоростной режим. Дорожные знаки и так называемые лежачие полицейские не изменили бы ситуацию. Поэтому здесь появится тротуар длиной более 1,2 км.

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