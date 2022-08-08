В Тихорецком районе в водоеме массово погибла рыба
Происшествия
08.08.2022 15:56
Гибель рыбы в начале августа зафиксировали в пруду между улицами Крестьянской и Пролетарской в станице Фастовецкой.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Местные жители называют пруд «новеньким». На фотографиях видно, что мертвая рыба плавает по всей поверхности водоема.
По словам директора фастовецкого рыбхоза Григория Шкарупы, в водоеме обитали толстолобик, карп и амур.
«Причина массовой гибели толстолобика, карпа, амура заключается в низком уровне воды в водоеме. Его снижение произошло из-за жары, а небольшие дожди ситуацию не улучшили», — цитирует специалиста газета «Тихорецкие Вести».
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