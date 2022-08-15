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В теплицах под Геленджиком началась уборка винограда

Экономика
15.08.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-teplitsah-pod-gelendzhikom-nachalas-uborka-vinograda
Видео канала «Кубань 24»

Фермеры из села Адербиевка в числе первых приступили к сбору винограда, потому что он созревал под пленкой. На семейном КФХ 12 таких теплиц. Угощать хозяев они начинают на две недели раньше, чем обычные грунтовые виноградники.

Здесь, к примеру, поспел сорт «преображение». Одна его большая гроздь может весить 1,5 кг.

«Во-первых, он один из сверхранних, поспевает очень рано. Во-вторых, он имеет очень товарный вид и сбалансированный кисло-сладкий вкус», — рассказал работник крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Волков.

Этот виноградный бизнес создали четыре года назад, но крышу для лозы сделали только нынешней весной. В результате урожай стал больше прошлогоднего. Затраты на такую модернизацию разделили с государством.

«Скажем так, это возмещение тех расходов, которые мы понесли. Где-то 25% расходов, которые мы потратили на установку теплиц и посадку, нам компенсировали», — сообщил работник крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Владимиров.

По программе господдержки такую субсидию виноградари могут получить также на закладку плантаций лозы и уход за ней. В планах у предпринимателей из Адербиевки освоить еще 0,5 га. Там высадят 3 тыс. кустов, чтобы в перспективе довести урожай до 50 т.

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