В Темрюкском районе сообщили о массовой гибели рыбы из-за жары

В Темрюкском районе сообщили о массовой гибели рыбы из-за жары

Берега Темрюкского залива Азовского моря завалены бычком. Об этом в соцсетях сообщили жители поселка Кучугуры.

По словам очевидцев, такое явление называется замором бычка и на Азовском море иногда случается несколько раз за лето.

Биологи объяснили, что температура воды в море превысила +27 °С. В таких условиях содержание кислорода в воде резко падает, и живность начинает задыхаться, в первую очередь — азовский бычок. Специалисты добавили, что есть такую погибшую рыбу нельзя.

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