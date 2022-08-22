В Темрюкском районе сообщили о массовой гибели рыбы из-за жары
Общество
22.08.2022 11:43
Берега Темрюкского залива Азовского моря завалены бычком. Об этом в соцсетях сообщили жители поселка Кучугуры.
По словам очевидцев, такое явление называется замором бычка и на Азовском море иногда случается несколько раз за лето.
Биологи объяснили, что температура воды в море превысила +27 °С. В таких условиях содержание кислорода в воде резко падает, и живность начинает задыхаться, в первую очередь — азовский бычок. Специалисты добавили, что есть такую погибшую рыбу нельзя.
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