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В Темрюкском районе сообщили о массовой гибели рыбы из-за жары

Общество
22.08.2022 11:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-soobshhili-o-massovoj-gibeli-ryby-iz-za-zhary
В Темрюкском районе сообщили о массовой гибели рыбы из-за жары

Берега Темрюкского залива Азовского моря завалены бычком. Об этом в соцсетях сообщили жители поселка Кучугуры.

По словам очевидцев, такое явление называется замором бычка и на Азовском море иногда случается несколько раз за лето.

Биологи объяснили, что температура воды в море превысила +27 °С. В таких условиях содержание кислорода в воде резко падает, и живность начинает задыхаться, в первую очередь — азовский бычок. Специалисты добавили, что есть такую погибшую рыбу нельзя.

Читайте также: в Динском районе в реке Кочеты продолжает массово гибнуть рыба.

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