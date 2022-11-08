Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Темрюкском районе с 10 ноября закроют движение через ж/д ветку на дороге к порту «Кавказ»

Общество
08.11.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-s-10-noyabrya-zakroyut-dvizhenie-cherez-zh-d-vetku-na-doroge-k-portu-kavkaz
В Темрюкском районе с 10 ноября закроют движение через ж/д ветку на дороге к порту «Кавказ»
Фото t.me/FedorBabenkov

Ограничение движение на дороге, ведущей в порт Кавказ, введут из-за проведения ремонтных работ на мосту через железнодорожные пути на 28 км автодороги «Темрюк — Фонталовская».

С 10 ноября водители не смогут проехать по этой дороге на участке между поселком За Родину и станицей Фонталовской.

Водители могут объехать этот участок дороги по нескольким трассам через поселок Соленый, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт дороги между Темрюком и Фонталовской планируют завершить до 31 мая 2023 года. Она ведет к порту «Кавказ», а также поселкам Ильич, Кучугуры, Приазовский, Красноармейский и Береговой.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
  2. В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
  3. Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях