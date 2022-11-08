В Темрюкском районе с 10 ноября закроют движение через ж/д ветку на дороге к порту «Кавказ»
Общество
08.11.2022 14:56
Ограничение движение на дороге, ведущей в порт Кавказ, введут из-за проведения ремонтных работ на мосту через железнодорожные пути на 28 км автодороги «Темрюк — Фонталовская».
С 10 ноября водители не смогут проехать по этой дороге на участке между поселком За Родину и станицей Фонталовской.
Водители могут объехать этот участок дороги по нескольким трассам через поселок Соленый, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ремонт дороги между Темрюком и Фонталовской планируют завершить до 31 мая 2023 года. Она ведет к порту «Кавказ», а также поселкам Ильич, Кучугуры, Приазовский, Красноармейский и Береговой.
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