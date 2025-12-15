В Темрюкском районе пара организовала в своем доме наркопритон за еду и алкоголь
В отношении 47-летней жительницы поселка Кучугуры и ее 30-летнего сожителя возбудили уголовное дело, им грозит до четырех лет лишения свободы.
Оперативники получили информацию о том, что пара организовала наркопритон. При проверке сведения подтвердились.
Установили, что злоумышленники систематически сдавали жилье наркозависимым, чтобы те употребляли там запрещенные вещества. В качестве оплаты за аренду пара принимала продукты и алкоголь.
В результате осмотра домовладения полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков, и конверт с порошком.
Заключение эксперта показало, что содержимое является производным N-метилэфедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
