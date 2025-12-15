Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Темрюкском районе пара организовала в своем доме наркопритон за еду и алкоголь

Происшествия
В Темрюкском районе пара организовала в своем доме наркопритон за еду и алкоголь
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В отношении 47-летней жительницы поселка Кучугуры и ее 30-летнего сожителя возбудили уголовное дело, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Оперативники получили информацию о том, что пара организовала наркопритон. При проверке сведения подтвердились. 

Установили, что злоумышленники систематически сдавали жилье наркозависимым, чтобы те употребляли там запрещенные вещества. В качестве оплаты за аренду пара принимала продукты и алкоголь. 

В результате осмотра домовладения полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков, и конверт с порошком. 

Заключение эксперта показало, что содержимое является производным N-метилэфедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: житель Армавира организовал наркопритон в собственной квартире.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях