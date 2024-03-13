В Темрюкском районе нашли скелет древнего кита, жившего 20 млн лет назад

Скелет древнего животного житель поселка Приазовского Руслан Бондаренко обнаружил 11 марта во время прогулки по пляжу.

На берегу в обвалившемся после оползня грунте мужчина нашел практически целый окаменелый скелет и кости позвоночника крупного животного. Фотографии своей находки он разместил в соцсетях. Их прокомментировал доцент кафедры нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Андрей Остапенко.

«Это скелет древнего кита цетотерия, они плавали в наших морях 20 млн лет назад. Их фрагменты нередко находят на территории нашего края — в Горячем Ключе, Хадыженске, на Тамани, где есть выход пород. Из таких находок можно составить целый скелет. В музее научно-исследовательского института имени А. П. Карпинского в Санкт-Петербурге хранится скелет такого кита цетотерия, найденный на Кубани», — рассказал Остапенко.

Также о находке сообщили в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына. Его сотрудники обещали выехать за древним скелетом, чтобы он пополнил коллекцию музея, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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