В Темрюкском районе до конца года установят 120 камер видеонаблюдения

Видео канала «Кубань 24»

На эти цели из краевого бюджета выделили 30 млн рублей. Места для камер уже определены, сейчас ведется прокладка инженерных сетей.

Видеокамеры разместят в многолюдных местах. Кадры с них в режиме реального времени будут поступать в единую дежурно-диспетчерскую службу района. Это позволит круглосуточно отслеживать опасные уличные ситуации.

По всей Кубани уже установлено более 7 тыс. таких видеоустройств. В 2021 году они зафиксировали около 36 тыс. происшествий.

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