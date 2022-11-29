В Темрюкском районе до конца года установят 120 камер видеонаблюдения
Общество
29.11.2022 08:20
На эти цели из краевого бюджета выделили 30 млн рублей. Места для камер уже определены, сейчас ведется прокладка инженерных сетей.
Видеокамеры разместят в многолюдных местах. Кадры с них в режиме реального времени будут поступать в единую дежурно-диспетчерскую службу района. Это позволит круглосуточно отслеживать опасные уличные ситуации.
По всей Кубани уже установлено более 7 тыс. таких видеоустройств. В 2021 году они зафиксировали около 36 тыс. происшествий.
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