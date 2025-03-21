В Telegram-канале проекта «Герои Кубани» запустили чат-бот для участников СВО

В Краснодарском крае стартовал проект «Герои Кубани», который дает ветеранам и участникам СВО возможность реализовать свой потенциал в государственной и общественной деятельности.

Проект включает в себя образовательную часть, стажировку и наставничество. После обучения, выпускники смогут применить свои навыки в органах государственной власти и местного самоуправления.

На «Героев Кубани» поступило уже более 1 тыс. заявок. Продлится их прием до 7 апреля на специальном сайте.

Специально для участников проекта в Telegram был запущен чат-бот @GeroiKUBANI_bot, который позволяет быть в курсе всех событий, узнавать все подробности о самом конкурсе и его этапах, отправить видео на конкурс. Также туда можно обратиться за помощью, если возникли сложности с регистрацией, и обратиться за технической поддержкой. Об этом рассказали в соцсетях проекта.

«Мы ставим перед собой задачу не упустить ни одного потенциального участника. Взаимодействие через чат-бот позволит сохранить связь с теми, кто начал регистрацию, но не завершил ее, а также информировать о других возможностях», — цитирует начальник управления кадровой политики администрации края Екатерина Михайлова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реализацию проекта «Герои Кубани», запущенного для ветеранов и участников СВО, обсудили в Краснодаре. Как отметил вице-губернатор края Александр Топалов, бойцы спецоперации обладают ценным опытом работы в команде, способностью принимать нестандартные решения в кризисных ситуациях.

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