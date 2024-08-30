В технополисе «ЭРА» обсудили перспективы сотрудничества с промышленниками

В Краснодарском крае ряд промышленных предприятий выпускает технику двойного назначения и для военных нужд. Однако не на всех фабриках хватает оборудования и компетентных специалистов для развития промышленности региона.

Об этом во время рабочей встречи с врио начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» полковником Антоном Малаховецким и директором краевого Фонда развития промышленности Дмитрием Цаплевым рассказал министр промышленный политики региона Дмитрий Хмелько. Он отметил, что позволяют закрыть эти потребности производства инфраструктура и интеллектуальные ресурсы технополиса.

Малаховецкий отметил, что у технополиса есть современные научно-исследовательские лаборатории и объекты спортивной базы, и там созданы все условия для инновационной деятельности операторов научных рот. Кроме того, технополис дает возможность выпускникам вузов пройти военную службу, как, например, студенты из Тульской области идут служить в Тульскую научную роту, а после уже готовые специалисты устраиваются работать на предприятия этого региона.

Хмелько добавил, что на Кубани есть предприятия, которые нуждаются в подобном сотрудничестве.

«Мы направим список в ближайшее время и организуем встречу с предприятиями. Также готовы обсудить совместно с вами и ректорами профильных вузов вопрос по привлечению студентов инженерных специальностей, физико-математических и других профильных факультетов для прохождения военной службы на базе технополиса «ЭРА», — цитирует Хмелько пресс-служба администрации Краснодарского края.

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