В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии

Фото vk.com/odinteatrkrasnodar

Премьеру спектакля для всей семьи «Целофант» запланировали на декабрь. Постановщиками выступят актеры и режиссеры, работающие в жанре клоунады, ученики Вячеслава Полунина Павел Алехин и Евгений Чумак.

Режиссеры и артисты «Одного театра» расскажут историю одного пакетика в жанре клоунады и раскроют темы бережного отношения к природе и окружающей среде. На спектакль зрители могут принести пластиковые пакеты. Они станет частью представления, а после будет правильно утилизированы.

«Основным материалом спектакля является пластик (пластиковые пакеты). Через выбранный материал мы хотим обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды пластиком», — сообщает пресс-служба театра в ВКонтакте.

По словам создателей спектакля, жанр клоунады тоже выбрали неслучайно. Он позволяет не только работать с аудиторией любых возрастов, но и помогает рассказать о проблеме утилизации пластика не так «мрачно».

Павел Алехин — актер, клоун, педагог, танцор и режиссер. Выпускник АПРИКТ (Москва). Обучался у Ильи Рутберга, Вячеслава Полунина и Антона Адасинского. Участник российских и зарубежных фестивалей пантомимы, танца, уличного театра.

Евгений Чумак — актер театра, цирка и кино. Выпускник Театральной академиии СПбГАТИ. Служил при театре «Лицедеи». Работал с Вячеславом Полуниным и Олегом Поповым. Принимал участие в различных театральных проектах Санкт-Петербурга, Москвы и Европы.

Читайте также: в Краснодарском краевом театре кукол состоялась премьера «Дон Кихота».