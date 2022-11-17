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В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии

Культура
17.11.2022 11:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-teatr-so-svoim-paketom-krasnodarskij-odin-teatr-gotovit-premeru-spektaklya-ob-ekologii
В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии
Фото vk.com/odinteatrkrasnodar

Премьеру спектакля для всей семьи «Целофант» запланировали на декабрь. Постановщиками выступят актеры и режиссеры, работающие в жанре клоунады, ученики Вячеслава Полунина Павел Алехин и Евгений Чумак.

Режиссеры и артисты «Одного театра» расскажут историю одного пакетика в жанре клоунады и раскроют темы бережного отношения к природе и окружающей среде. На спектакль зрители могут принести пластиковые пакеты. Они станет частью представления, а после будет правильно утилизированы.

«Основным материалом спектакля является пластик (пластиковые пакеты). Через выбранный материал мы хотим обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды пластиком», — сообщает пресс-служба театра в ВКонтакте.

По словам создателей спектакля, жанр клоунады тоже выбрали неслучайно. Он позволяет не только работать с аудиторией любых возрастов, но и помогает рассказать о проблеме утилизации пластика не так «мрачно».

Павел Алехин — актер, клоун, педагог, танцор и режиссер. Выпускник АПРИКТ (Москва). Обучался у Ильи Рутберга, Вячеслава Полунина и Антона Адасинского. Участник российских и зарубежных фестивалей пантомимы, танца, уличного театра.

Евгений Чумак — актер театра, цирка и кино. Выпускник Театральной академиии СПбГАТИ. Служил при театре «Лицедеи». Работал с Вячеславом Полуниным и Олегом Поповым. Принимал участие в различных театральных проектах Санкт-Петербурга, Москвы и Европы.

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