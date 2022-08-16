В Тбилисском районе возобновили строительство медицинского комплекса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Больничный корпус со стационаром на 100 мест в станице Тбилисской планируют сдать в 2023 году.

Общая площадь трехэтажного здания — более 12 тыс. кв. м. В корпусе оборудуют хирургическое и акушерско-гинекологическое отделения. Также предусмотрены лаборатория для срочных анализов, рентгенология, кабинеты томографии, УЗИ и эндоскопии.

Уже заключили контракт на реконструкцию. В здании сделают внутреннюю перепланировку, в ближайшее время приступят к устройству ограждений и геодезическим работам.

Корпус ЦРБ начали строить в 2009 году. Работы заморозили из-за недобросовестного подрядчика. Судебные процессы по стройке завершились только в 2019 году. Приступить к корректировке не смогли из-за пандемии. Положительное заключение от экспертизы получили в 2021 году. В августе 2022 года заключили контракт на реконструкцию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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