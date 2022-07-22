В Тбилисском районе на ярмарке у трассы Краснодар — Кропоткин возвели пирамиду из сена

Видео канала «Кубань 24»

Сооружение украсило ярмарку, где продают арбузы и дыни. Их выращивает создатель пирамиды, фермер Евгений Вишняков.

Соломенные фигуры появляются в районе ежегодно и вызывают большой интерес не только у туристов, но и у местных жителей.

Читайте также: в Краснодаре крупнейшая в городе круглосуточная «Ярмарка Вкуса» открылась большим шоу.