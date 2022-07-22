В Тбилисском районе на ярмарке у трассы Краснодар — Кропоткин возвели пирамиду из сена
Общество
22.07.2022 08:45
Сооружение украсило ярмарку, где продают арбузы и дыни. Их выращивает создатель пирамиды, фермер Евгений Вишняков.
Соломенные фигуры появляются в районе ежегодно и вызывают большой интерес не только у туристов, но и у местных жителей.
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