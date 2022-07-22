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В Тбилисском районе на ярмарке у трассы Краснодар — Кропоткин возвели пирамиду из сена

Общество
22.07.2022 08:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tbilisskom-rajone-na-yarmarke-u-trassy-krasnodar-kropotkin-vozveli-piramidu-iz-sena
Видео канала «Кубань 24»

Сооружение украсило ярмарку, где продают арбузы и дыни. Их выращивает создатель пирамиды, фермер Евгений Вишняков.

Соломенные фигуры появляются в районе ежегодно и вызывают большой интерес не только у туристов, но и у местных жителей.

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