Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Тамани завершили сбор нефтепродуктов, разлившихся в Азовском море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tamani-zavershili-sbor-nefteproduktov-razlivshihsya-v-tamanskom-zalive
Фото пресс-службы МЧС России

Сообщение о разливе нефтепродуктов в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря в станице Тамань  поступило 21 декабря в 20:40.

Разлив произошел при перекачке нефтепродуктов с суши на находившееся на воде судно. Причиной ЧП стала разгерметизация из-за скачка давления Всего в Азовское море попало около 3 т. мазута.

Основные работы по сбору нефтепродуктов в акватории Таманского залива уже завершили. Специалисты запланировали работы по вывозу собранных нефтепродуктов для дальнейшей утилизации на очистных сооружениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ликвидации последствий разлива мазута в Азовском море принимали участие 40 человек и 12 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура проводит проверку после разлива мазута в Азовском море в районе Тамани. Ликвидация последствий разлива мазута продолжается. Устанавливают размер ущерба.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях