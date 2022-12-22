В Тамани завершили сбор нефтепродуктов, разлившихся в Азовском море
Сообщение о разливе нефтепродуктов в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря в станице Тамань поступило 21 декабря в 20:40.
Разлив произошел при перекачке нефтепродуктов с суши на находившееся на воде судно. Причиной ЧП стала разгерметизация из-за скачка давления Всего в Азовское море попало около 3 т. мазута.
Основные работы по сбору нефтепродуктов в акватории Таманского залива уже завершили. Специалисты запланировали работы по вывозу собранных нефтепродуктов для дальнейшей утилизации на очистных сооружениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В ликвидации последствий разлива мазута в Азовском море принимали участие 40 человек и 12 единиц техники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура проводит проверку после разлива мазута в Азовском море в районе Тамани. Ликвидация последствий разлива мазута продолжается. Устанавливают размер ущерба.
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