В СЖР Кубани поддержали инициативу выплат 1 млн рублей для журналистов в районах

С инициативой создать в стране аналог «Земского доктора» и «Земского работника культуры» для журналистов выступил Союз журналистов России.

По мнению председателя СЖР России Владимира Соловьева, программа «Земский журналист» поможет привлечь молодые кадры в маленькие города и районы страны, где зачастую работают люди предпенсионного возраста.

«Районками» сейчас руководят в основном женщины, которые скоро уйдут на пенсию. А молодежь, увы, не спешит занять их места, ведь маленькие зарплаты не дают стимула оставаться «на земле». А если закрепить журналиста, как земского учителя, то есть подарить дом или дать миллион, то это помогло бы решить проблему», — отметил Соловьев.

Инициативу поддержали в Союзе журналистов Кубани. Как подчеркнула председатель регионального отделения Диана Горбань, программа помогла бы привлечь кадры в отдаленные населенные пункты края.

«Региональные журналисты просто не могут в полной мере обеспечивать ту информационную повестку, которая интересует жителей отдаленных районов и населенных пунктов. А их больше интересует, конечно, своя повестка: почему не вывозят мусор, как строят дороги, куда сходить — какие мероприятия запланированы», — поделилась Горбань.

Кроме того, председатель краевого отделения СЖР выразила надежду, что такая программа поможет спасти некоторые СМИ, которые находятся под угрозой ликвидации, в издания могут прийти не только молодые кадры, но и опытные журналисты. Это, по ее мнению, даст толчок к дальнейшему развитию СМИ.

В Союзе журналистов РФ считают, что проблему необходимо на федеральном уровне. Такой подход может заинтересовать начинающих специалистов работой в глубинке: выплаты и льготы заставят выпускников профильных факультетов обратить внимание на вакансии в малых городах и поселках, пишет «КП»-Кубань».

