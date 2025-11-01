В суд передали дело парня, разбившего бокал о лицо девушки в баре в Краснодаре

Обвинительное заключение в отношении 20-летнего жителя краевой столицы утвердила прокуратура Центрального административного округа.

По версии следствия, молодой человек из хулиганских побуждений и без значительного повода для конфликта схватил руку 21-летней девушки, которая держала стеклянный бокал, ударил им по ее лицу, порезав его.

В отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из хулиганских побуждений.

Его материалы передали в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел рано утром 6 мая в баре на улице Володи Головатого. По словам пострадавшей, она отдыхала с подругами, в какой-то момент к ним «начали приставать» молодые люди, отдыхавшие за соседним столом, и снимать компанию на видео. Она попросила этого не делать, в результате завязался конфликт.

Нападавшего задержали, им оказался 20-летний местный житель. Возбудили уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО.

После ареста молодому человеку ужесточили обвинение. Первоначально возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Однако позднее обвиняемому предъявили более мягкое обвинение — по статье об умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью.

