В Ставрополе экс-руководителя кафедры Краснодарского университета МВД посадили за взятки от студентов
Приговор бывшему начальнику кафедры административного права Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России вынес Октябрьский районный суд Ставрополя.
По данным суда, начальника кафедры административного права и административной деятельности филиала Краснодарского университета МВД России, являясь должностным лицом, умышленно и добровольно вошел в состав преступного сообщества.
В составе сообщества с начала декабря 2016 года до середины августа 2020 года злоумышленник руководил преступной группой, координировал преступные действия и обеспечил взаимодействие членов преступного сообщества между собой. Он систематически получал взятки от слушателей факультета заочного обучения за прохождение государственной итоговой аттестации и положительные оценки в зачетных книжках.
Возбудили уголовное дело об участии в преступном сообществе, совершенном с использованием своего служебного положения, и о получении должностным лицом взятки. В ходе предварительного следствия полковник МВД заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Октябрьский районный суд Ставрополя назначил подсудимому 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также на 3 года запретил ему преподавать в высших и профессиональных учебных заведениях. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ставрополя.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники вуза получали взятки в особо крупном размере за допуск слушателей факультета к экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний. По предварительным данным, сумма взяток составила более 2 млн рублей. В деле было 12 подозреваемых, среди них пятеро — преподаватели вуза. Еще семь человек — это слушатели заочного факультета, среди которых сотрудники региональных подразделений МВД и Росгвардии России.
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