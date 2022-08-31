В станице Северской прошел молебен в честь святых мучеников Флора и Лавра
Общество
31.08.2022 21:53
В России 31 августа отмечают День ветеринарного работника. В честь покровителей этой профессии мучеников Флора и Лавра в храме в станице Северской прошел торжественный молебен.
«Ветеринарные службы мы пригласили, дабы разделить этот праздник, шестой год подряд здесь собираемся. Ветеринария — это богоугодная профессия и сродная помощи Господа Бога», — сказал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.
«Когда человек милосердный, он не может быть избирательно милосердным. Он старается отдать себя другим и возделывать сад Эдемский, который не только из людей состоит, но и всех творений Божьих», — сказал настоятель храма Святителя Спиридона Тримифунтского станицы Северской Максим Белов.
В этом году молебен служили в первый раз у новой часовни в честь мучеников Флора и Лавра. Она была построена на пожертвования работников ветеринарной службы края.
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