В станице Нефтяной вокруг «огненного» минерального источника установят ограждение

Видео канала «Кубань 24»

Такое решение приняли после того, как на прошлой неделе труба источника воспламенилась.

Теперь вокруг источника ставят ограждение, ведь желающих повторить фокус с горящим метаном, который сопутствует йодобромной воде, было много. Кроме того, у местной достопримечательности не раз вырывали задвижки. Чтобы избежать этого в будущем и в тоже время безопасно и беспрепятственно пользоваться целебным источником, за пределы защитного короба вывели желоб с водой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае горит источник с минеральной водой.