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В станице Нефтяной вокруг «огненного» минерального источника установят ограждение

Общество
19.07.2022 14:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-neftyanoj-vokrug-ognennogo-mineralnogo-istochnika-ustanovyat-ograzhdenie
Видео канала «Кубань 24»

Такое решение приняли после того, как на прошлой неделе труба источника воспламенилась.

Теперь вокруг источника ставят ограждение, ведь желающих повторить фокус с горящим метаном, который сопутствует йодобромной воде, было много. Кроме того, у местной достопримечательности не раз вырывали задвижки. Чтобы избежать этого в будущем и в тоже время безопасно и беспрепятственно пользоваться целебным источником, за пределы защитного короба вывели желоб с водой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае горит источник с минеральной водой.

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