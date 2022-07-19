В станице Нефтяной вокруг «огненного» минерального источника установят ограждение
Общество
19.07.2022 14:42
Такое решение приняли после того, как на прошлой неделе труба источника воспламенилась.
Теперь вокруг источника ставят ограждение, ведь желающих повторить фокус с горящим метаном, который сопутствует йодобромной воде, было много. Кроме того, у местной достопримечательности не раз вырывали задвижки. Чтобы избежать этого в будущем и в тоже время безопасно и беспрепятственно пользоваться целебным источником, за пределы защитного короба вывели желоб с водой.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае горит источник с минеральной водой.
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