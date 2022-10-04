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В станице Ленинградской прошел чемпионат и первенство Кубани по плаванию на короткой воде

Спорт
04.10.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-proshel-chempionat-i-pervenstvo-kubani-po-plavaniyu-na-korotkoj-vode
Видео канала «Кубань 24»

В Ленинградской такие соревнования проводятся уже второй год подряд. Они собрали 400 спортсменов, которые представляли 16 районов края.

На региональных стартах главными звездами были девушки, которые входят в состав различных сборных страны, — краснодарка Анастасия Сорокина, динчанка Елизавета Федосова и Алиса Ивахно из Кореновска.

«Нравится атмосфера этих состязаний, потому что это краевые соревнования. Давно не виделась с ребятами, все очень хорошо и очень душевно», — рассказала победитель первенства Краснодарского края Елизавета Федосова.

На чемпионат и первенство ЮФО на краевых стартах отобрались 40 человек. Астраханские турниры пройдут с 25 по 28 октября. Там кубанцы будут отбираться на ноябрьские чемпионат страны в Казани и всероссийские соревнования «Резерв России» в Саранске.

Автор:
Максим Герасин
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