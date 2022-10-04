В станице Ленинградской прошел чемпионат и первенство Кубани по плаванию на короткой воде
Спорт
04.10.2022 11:35
В Ленинградской такие соревнования проводятся уже второй год подряд. Они собрали 400 спортсменов, которые представляли 16 районов края.
На региональных стартах главными звездами были девушки, которые входят в состав различных сборных страны, — краснодарка Анастасия Сорокина, динчанка Елизавета Федосова и Алиса Ивахно из Кореновска.
«Нравится атмосфера этих состязаний, потому что это краевые соревнования. Давно не виделась с ребятами, все очень хорошо и очень душевно», — рассказала победитель первенства Краснодарского края Елизавета Федосова.
На чемпионат и первенство ЮФО на краевых стартах отобрались 40 человек. Астраханские турниры пройдут с 25 по 28 октября. Там кубанцы будут отбираться на ноябрьские чемпионат страны в Казани и всероссийские соревнования «Резерв России» в Саранске.
Автор:
Популярные новости
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
- «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца