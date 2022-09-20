В станице Ленинградской по нацпроекту благоустроили сквер
Работы выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
За реконструкцию сквера имени 80-летия образования Кубани проголосовали жители станицы Ленинградской во время рейтингового голосования в 2021 году. По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, в сквере уже закончили строительно-монтажные работы и приступили к озеленению.
Площадь зоны отдыха составляет более 10 тыс. кв. м. В парке уложили дорожки, установили скамейки, детские и спортивные площадки, а также светильники на солнечных батареях.
В 2021 году благоустроили парк поселка Образцовый Ленинградского района. Всего в этом году на Кубани приведут в порядок более 200 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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