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В станице Ленинградской по нацпроекту благоустроили сквер

Общество
20.09.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-po-natsproektu-blagoustroili-skver
В станице Ленинградской по нацпроекту благоустроили сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За реконструкцию сквера имени 80-летия образования Кубани проголосовали жители станицы Ленинградской во время рейтингового голосования в 2021 году. По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, в сквере уже закончили строительно-монтажные работы и приступили к озеленению.

Площадь зоны отдыха составляет более 10 тыс. кв. м. В парке уложили дорожки, установили скамейки, детские и спортивные площадки, а также светильники на солнечных батареях.

В 2021 году благоустроили парк поселка Образцовый Ленинградского района. Всего в этом году на Кубани приведут в порядок более 200 зон отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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