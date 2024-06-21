В станице Каневской идет строительство новой станции водоподготовки

На объекте уже завершили строительно-монтажные работы по устройству резервуаров чистой воды и станции очистки, а также там частично провели внутриплощадочные инженерные сети. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Уже модернизировали насосную станцию: смонтировали системы автоматического управления и заменили одну насосную группу. Питьевой чистой водой жителей Каневской обеспечивают с начала июня. С этого момента подрядчик приступил к демонтажу устаревшего оборудования и сооружений, которые ранее служили препятствием для продолжения ведения работ по плану», — уточнил он.

После того как завершат демонтаж, подрядчик приступит к прокладке третьего водовода и к завершению работ по насосной второго подъема. Производительность новой станции — 10 тыс. куб. м в сутки.

Объект возводят по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». По нему же в Краснодарском крае строят водозаборные сооружения в Темрюке и станицах Крыловской и Ленинградской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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