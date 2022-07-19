В станице Динской устраняют последствия аварии на магистральном водозаборе

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Без воды 19 июля остаются жители центра станицы и микрорайона Солнечного. Восстановительные работы планируют завершить до 17:00.

Подвоз технической воды осуществляют по адресам: улица Красная, 88, 108–112, 115–117; улица Линейная, 118–120; улица Новая, 103–105; улица Кирова, 113–115; улица Калинина, 47. Готовить еду на такой воде нельзя, но можно использовать ее для бытовых нужд.

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