В станице Благовещенской на мелководье у берега сняли на видео охоту дельфинов
Общество
08.08.2022 12:26
Отдыхающие поделились в соцсетях кадрами, как в погоне за добычей млекопитающие заплывают на мелководье к самому берегу.
Судя по видео, дуэт дельфинов во время охоты совсем не боялся людей. Каждый вираж животных в воде вызывал бурю восторга у туристов. Однако подходить близко к дельфинам в таких случаях не стоит. Морские обитатели в азарте могут нанести травму.
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