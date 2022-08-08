В станице Благовещенской на мелководье у берега сняли на видео охоту дельфинов

Видео канала «Кубань 24»

Отдыхающие поделились в соцсетях кадрами, как в погоне за добычей млекопитающие заплывают на мелководье к самому берегу.

Судя по видео, дуэт дельфинов во время охоты совсем не боялся людей. Каждый вираж животных в воде вызывал бурю восторга у туристов. Однако подходить близко к дельфинам в таких случаях не стоит. Морские обитатели в азарте могут нанести травму.

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